Tour de France: de Tokyo à Namur en passant par l’Alpe, Tom Pidcock brille partout

L’Alpe d’Huez est une fabrique à légendes, c’est bien connu. Septante ans après sa grande première sur le Tour et la victoire de l’illustre Fausto Coppi, c’est un gamin insulaire au faciès de petite frappe qui a décroché le saint Graal au sommet des plus mythiques virages du cyclisme. Vingt-et-un lacets, un de moins que les années de Tom Pidcock qui, irrésistible, s’est envolé juste après les premières pentes, les plus dures, du géant entortillé de l’Isère pour en devenir le plus jeune lauréat de l’histoire. « L’une des meilleures expériences de ma vie », explique l’énorme talent couvé par Ineos, qui compte tellement de cartes dans son jeu qu’il lui faudrait les deux mains pour tout tenir.