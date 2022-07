Mondiaux d’Eugene: Ismaël Debjani, d’un stress à l’autre

Ismaël Debjani ne serait pas qui il est s’il n’était inévitablement pris d’un sentiment de panique avant un grand championnat. Malgré ses 31 ans et ses sept rendez-vous européens, mondiaux ou olympique avalés depuis 2016, le recordman de Belgique du 1.500 m reste un grand inquiet. L’an dernier, aux JO de Tokyo, il avait tellement somatisé en découvrant la composition de sa série qu’il avait ressenti le besoin de téléphoner en pleine nuit à son psychologue et à sa mère pour se calmer à la veille de sa course ; le lendemain, il l’avait bouclée avec le meilleur temps de tous les engagés…

A l’avant-veille de sa série, prévue samedi soir à Eugene, l’athlète du CABW a, cette fois, des craintes d’avoir contracté le covid. La raison ? La semaine dernière, lors du stage final de l’équipe belge en Californie, il a partagé, pendant sept nuits, la chambre du marathonien Thomas De Bock, qui a subi un test positif et a dû retarder son arrivée à Eugene.