SC Charleroi: pourquoi l’arrivée étonnante de Marcq a tout du bon coup

Au lendemain de la signature de Jonas Bager pour deux ans, avec une option pour deux saisons supplémentaires, le Sporting de Charleroi a accueilli un autre ancien Unioniste pour un contrat d’un an, plus un an en option cette fois. Toutefois, s’il débarque aussi du club de la Butte, Damien Marcq est avant tout un ancien de la maison zébrée. Et bien qu’elle ait pu surprendre, cette arrivée pourrait bien être un joli coup réalisé par le matricule 22.

1 Il connaît parfaitement le Sporting de Charleroi