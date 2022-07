Le Texas porte plainte contre une directive autorisant les IVG en cas de danger pour la femme enceinte

Ses lois prévoient toutefois une exception pour sauver la vie des femmes enceintes et la plainte déposée jeudi semble surtout politique.

Le gouvernement de Joe Biden « essaie que ses bureaucrates obligent les hôpitaux et les urgentistes à pratiquer des avortements », a critiqué Ken Paxton, dont l’Etat interdit désormais tous les avortements.

La loi fédérale « protège votre jugement clinique et les actions que vous prenez pour stabiliser vos patientes enceintes, peu importent les restrictions en place dans l’Etat où vous exercez », leur a-t-il écrit.

La Maison Blanche a rapidement critiqué l’action d’un « élu républicain extrême et radical ».

Pour l’instant, une dizaine d’Etats, dans le Sud et le Centre conservateur, interdisent les avortements et une poignée d’autres les limitent aux six premières semaines de grossesse. A terme, une moitié d’entre eux devraient bannir les IVG sur leur sol.