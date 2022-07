Euro féminin: les Red Flames ont failli gâcher le 14 juillet de la France

Deux fois moins de passes réalisées, deux fois moins de ballons touchés mais certainement plus de kilomètres parcourus, les Red Flames ont comme prévu souffert face à la France qui entendait bien fêter avec une victoire son 14 juillet. Plus rapides, plus précises, plus fortes dans les duels, les Bleues ont imposé leur loi pour faire respecter la hiérarchie, rappeler un écart de niveau entre les deux voisines symbolisé par l’énorme différence de taille entre Wendie Renard et Davina Philtjens : 37 centimètres !