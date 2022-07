Huit milliards sur Terre: c’est grave, docteur?

Le 15 novembre prochain, selon l’ONU, nous serons huit milliards d’humains sur Terre. Soit un milliard de plus qu’en 2010. Et le nombre d’habitants de la planète devrait encore croître avant de se stabiliser, à la fin de ce siècle, autour de onze milliards. Alors que nous n’étions que deux milliards et demi en 1950.

Une envolée des chiffres qui provoque des sueurs froides et fait naître des images de métropoles surpeuplées, de hordes affamées, bref, d’une planète à bout de souffle.

Pourtant, si le nombre d’habitants a crû d’une façon aussi spectaculaire, c’est parce que les conditions de vie se sont singulièrement améliorées ces dernières décennies, ce qui est incontestablement une bonne nouvelle.