Mondiaux d’athlétisme: repêchée pour les Mondiaux, Vanessa Scaunet n’a toujours pas vraiment réalisé

L’athlète du RCABW, qui a récemment fêté ses 26 ans, sera au départ des séries du 800 mètres jeudi 21 juillet. « J’allais partir en stage d’altitude en Suisse quand on m’a appelé à la veille de mon départ pour me dire que je pouvais aller à Eugene », a expliqué Scaunet jeudi en conférence de presse.

Pas encore qualifiée pour l’Euro de Munich prévu en août, Vanessa Scaunet espère réaliser un nouveau record personnel (2 : 02.05) lors des séries. « Pour elles ce sera une course tactique mais pour moi ce sera une course rapide », a-t-elle rigolé. « Je vais tout donner pour tenter de passer un tour mais ce ne sera pas facile. C’est spécial pour moi de pouvoir me frotter aux toutes meilleures. Je les regardais avant la télévision et je me disais +un jour j’aimerais être là+. Maintenant j’y suis. »

Arrivée dans la nuit de mardi à mercredi, Vanessa Scaunet a aussi évoqué les conditions d’accueil. « Je dors sur un matelas posé à même le sol. Nous sommes trois dans une chambre avec Elise (Vanderelst, NDLR) et Mieke (Gorissen, NDLR). Je m’étais dit que ce serait fantastique mais je me suis plus demandé comment nous allions faire quand je suis arrivée dans la chambre. »