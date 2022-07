Salmonelle dans des produits Barry Callebaut: l’usine de Wieze devrait reprendre début août

À lire aussi La salmonelle s’invite dans la principale usine de chocolat du géant Barry Callebaut

Barry Callebaut avait dû détruire plusieurs tonnes de chocolat après la découverte de la salmonelle, une bactérie qui provoque fièvre et diarrhées, voire une infection plus grave. Une enquête interne et des tests en laboratoire ont ensuite montré qu’un lot de lécithine (une matière première) était à l’origine de la contamination. L’entreprise productrice de ce lot contaminé est hongroise et c’est une entreprise tierce qui avait emmené le lot à l’usine de Wieze. Fourni par Barry Calelbaut, le chocolatier Neuhaus avait également dû suspendre sa production et détruire plusieurs tonnes de chocolat.