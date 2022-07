Euro féminin: Ives Serneels fier de son équipe malgré la défaite, «tout le monde a atteint son meilleur niveau»

C’est un entraîneur satisfait et fier qui s’est présenté à la conférence de presse, malgré la défaite (2-1), jeudi soir, des Red Flames face à la France lors du Championnat d’Europe au New York Stadium de Rotherham.

« Nous pouvons en tirer une certaine confiance », pour la suite du tournoi. « Le but que nous avons marqué aujourd’hui en est un bon exemple », a ajouté M. Serneels. « Nous avons encaissé deux buts à un moment très malheureux, mais l’équipe a fait preuve de confiance et de résilience. C’est juste très malheureux que nous n’ayons rien obtenu de plus aujourd’hui. »