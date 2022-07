L’incroyable chute d’Yves Lampaert au Tour de France à cause d’un chien errant: «Je suis devenu fou!» (vidéo)

Le Belge n’a pas eu de chance hier sur l’étape du Tour de France. Alors que le peloton venait de commencer la bataille d’une course qui s’aoonçait très difficile pour les cyclistes, un chien errant a semé le chaos. Wout van Aert a pu éviter l’animal mais juste derrière lui, Yves Lampaert est tombé au sol. « L’animal a traversé la rue et je ne pouvais plus aller nulle part », a raconté le Belge. Pris de panique, le chien n’a pas réussi à s’échapper directement mais il n’y a pas eu d’autre victime que Lampaert et un autre coureur.

Suite à cette chute, Lampaert a dû continuer la course avec des brûlures et des ecchymoses sur la fesse droite. Le tout alors que c’était l’une des étapes les plus difficiles du Tour cette année. « Je suis devenu fou ! Surtout que c’est arrivé au début d’une course aussi difficile. »