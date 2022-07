Euro féminin: les Red Flames peuvent-elles encore se qualifier? Voici les différents scénarios possibles!

Malgré la défaite face à la France hier soir, tout est encore possible pour les Belges dans cet Euro.

Les Flames font match nul face à l’Italie

Si les filles d’Yves Serneels ne réussissent pas à battre l’Italie en faisant un match nul, les choses se compliquent fortement. En cas de 2-2, 3-3 ou plus, les Flames continueront l’aventure si l’Islande perd contre la France. Par contre, si le résultat final est de 1-1, il faut absolument que la France gagne par plus d'un but contre l’Islande. Un match nul vierge contre l’Italie élimine les Belges, cependant.