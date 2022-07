Mercato: le Bayern et l’Atlético aussi dans la course pour Cristiano Ronaldo

Le Portugais a annoncé vouloir quitter Manchester United. Et les prétendants sont nombreux !

Comme tous les jours, ou presque, une nouvelle piste apparaît pour Cristiano Ronaldo. Si l’attaquant portugais est lié avec Manchester United jusqu’en 2023 (plus une année en option), il souhaiterait quitter le club cet été, selon de nombreux médias anglais. Le joueur est revenu chez les Red Devils en 2021 après la fin de son aventure avec la Juventus mais n’a pas du tout apprécié le déroulement de la dernière saison, achevée à la 6e place et sans qualification pour la prochaine Ligue des champions. Une compétition que le quintuple Ballon d’or veut disputer chaque année.

Non pour le PSG et Chelsea

Alors, son agent Jorge Mendes s’active pour lui trouver un nouveau défi. Selon les informations du Parisien, Ronaldo a notamment été proposé au PSG. Mais le club français, désireux de revenir à un recrutement plus sobre et moins « bling-bling » a écarté cette possibilité. La porte s’est aussi refermée du côté de Chelsea. Le nouveau propriétaire, Todd Boehly, s’est montré intéressé par la perspective d’accueillir CR7 après une discussion avec son agent. Mais Thomas Tuchel, entraîneur, aurait mis son veto et la décision a été prise de ne pas poursuivre cette piste.