Chèque mazout en ligne: des problèmes techniques signalés, ce qu’il faut savoir

Des bugs et des problèmes techniques ont été enregistrés sur la plateforme du SPF Economie utilisée pour demander le chèque mazout. L’encodage, ou encore les adresses semblent parfois poser problème et compliquer la prise en charge des dossiers. Voilà comment régler ces soucis informatiques.

Fonctionnel depuis le jeudi 7 juillet, le formulaire pour la demande au SPF Economie du chèque mazout rencontre des soucis techniques. D’une valeur non négligeable de 225 euros, le chèque avait été demandé en masse par les Belges : plus d’un millier de demandes avaient été demandées trois heures après son lancement. Cette forte présence en ligne a en effet engendré, dès le début, quelques bugs et soucis techniques.

Encodage et enregistrement des données personnelles

Les problèmes techniques concernent principalement l’encodage, ou l’enregistrement des données personnelles. Certains clients se trouvaient face à un dossier reprenant une mauvaise adresse, impossible à modifier manuellement. Dans ce cas-ci, il est préférable d’appeler le SPF Economie au 0800 120 33, où un de ses collaborateurs modifiera le dossier personnel manuellement directement dans le système.