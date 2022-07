Hadja Lahbib remplace Sophie Wilmès comme ministre des Affaires étrangères

Sophie Wilmès, ex-vice-Première et ministre des Affaires étrangères, s’était mise en congé en avril pour accompagner son mari atteint d’un cancer du cerveau.

Sa Majesté le Roi recevra Mme Hadja Lhabib en audience dès aujourd’hui pour sa prestation de serment en tant que ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales. Le Premier ministre, M. Alexander De Croo, sera présent lors de la prestation de serment.

L’ancienne vice-Première et ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès avait annoncé se mettre en congé au mois d’avril pour accompagner son mari atteint d’un cancer du cerveau. « La maladie de mon mari sera un combat difficile que je veux mener à ses côtés et aux côtés de nos enfants. C’est avec émotion que je pense toujours à celles et ceux qui se battent également contre la maladie », avait-elle déclaré ce jeudi.

Plusieurs noms avaient circulé avant l’annonce de Georges-Louis Bouchez. Celui d’Alexia Bertrand, cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, était le plus cité. Egalement : Geneviève Tuts, cheffe de cabinet de Didier Reynders à l’Union européenne. Valérie Glatigny était désignée par ailleurs, Bruxelloise depuis 2006, mais son cabinet nous indique que la ministre n’entend pas quitter la Fédération Wallonie-Bruxelles avant le terme de son mandat à l’Enseignement supérieur. Le président du MR a finalement porté son choix sur Hadja Lahbib, ancienne présentatrice du journal de la RTBF.

Hadja Lahbib prendra donc les fonctions ministérielles de Sophie Wilmès, soit le ministère des Affaires étrangères, des Affaires européennes, du Commerce extérieur et des Institutions culturelles fédérales. David Clarinval restera vice-Premier, fonction dont il a hérité après la mise en congé de Wilmès. Il connaît la Vivaldi, il sera la voix du MR auprès d’Alexander De Croo.