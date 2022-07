Guerre en Ukraine: l’Union européenne va cibler l’or russe dans ses prochaines sanctions contre la Russie

L’or est « une source d’exportation majeure, ce qui privera la Russie de milliards de dollars », avait déclaré le président américain Joe Biden lors de ce sommet. « Nous espérons que le prochain paquet de sanctions, le septième, aura un impact fort et sera adopté dès que possible », avait plaidé jeudi soir la vice-Première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna, qui assiste à la réunion de Prague.

Les six trains de sanctions déjà adoptés par les Européens depuis le début de l’offensive russe fin février visent les secteurs économiques, notamment avec des embargos sur le charbon et l’essentiel du pétrole, ainsi que plus d’un millier de responsables et d’oligarques russes, frappés d’un gel des avoirs dans l’UE.