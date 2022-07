Du neuf pour le Standard: le club liégeois dévoile ses nouveaux maillots pour la saison à venir (photos)

On sait désormais comment seront vêtus les Standardmans cette saison. Le club a, en effet, dévoilé ses nouveaux maillots « home » et « away » ce vendredi.

Toujours avec Adidas comme équipementier, le Standard n’a pas changé grand-chose par rapport à la saison dernière. On peut vraiment dire que les Rouches sont restés dans le « classique ». Pas de révolution, donc, pour la première saison des nouveaux propriétaires américains.