Ryanair menace de quitter les aéroports belges

La direction de Ryanair a réagi à l’annonce des syndicats belges de pilotes appelant à une nouvelle grève les 23 et 24 juillet, en même temps que leurs homologues français. Dans une lettre envoyée à tous ses pilotes basés en Belgique, la compagnie low cost joue une fois de plus la carte de l’incompréhension face à un tel mouvement. Sans oublier la dose de menace, désormais habituelle : « Si votre seule tactique est de nier que vous ayez jamais signé un accord, refuser de négocier et continuer à appeler à la grève pour essayer de saper l’accord de 2020 que vous avez négocié, alors il n’y a aucun espoir d’un accord et vous devrez finalement expliquer aux pilotes pourquoi ils doivent gaspiller de l’argent en grèves et pourquoi l’activité quittera finalement les aéroports belges. »

La compagnie irlandaise assure qu’elle a un accord global avec 80 % des pilotes de son réseau européen, sous-entendant que les Belges seraient plus revendicatifs ou moins volontaires que les autres alors que la compagnie entendait montrer sa bonne volonté en accordant la possibilité d’appliquer l’indexation légale appliquée en Belgique. « 80 % des pilotes de notre réseau sont désormais couverts par de nouvelles ententes à long terme négociées, y compris une restauration accélérée des salaires. Vous déclarez que votre position est que vous ne signerez jamais un accord similaire en Belgique. Encore une fois, si telle est votre position, qu’il en soit ainsi, mais vous ferez grève pendant très longtemps, nuisant à l’entreprise et sapant l’investissement en Belgique, qui représente 3 % de nos opérations. »