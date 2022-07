Quand natalité rime avec culpabilité

Explosion de ballons bleus et roses sur les réseaux sociaux et dans les foyers romands ! Stars, starlettes ou anonymes, nombreuses sont les futures mamans à afficher leur nouvel état sur la Toile et souvent même avant que leur ventre ne s’arrondisse. Venues des Etats-Unis, des célébrations comme la gender reveal party (la fête de la révélation du genre du bébé) ou la baby shower (où on couvre la future maman et le futur bébé de cadeaux sur fond de sucreries pastel) sont propices à tous les excès de décoration (gâteaux énormes, centaines de ballons, mises en scène grandioses) et de publications sur les réseaux (lire ci-contre).