Le Kaftrio, nouveau médicament contre la mucoviscidose serait finalement remboursé dès le 1er septembre

Après des semaines de négociations, un accord a finalement été trouvé entre le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke et la firme Vertex, qui produit le médicament Kaftrio contre la mucoviscidose. Il pourra être remboursé aux enfants dès 12 ans à partir du 1er septembre.

Le nouveau médicament contre la mucoviscidose, le Kaftrio, avait été au cœur d’intenses négociations entre la société productrice, Vertex, et le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke. Face au prix élevé du médicament, le remboursement posait problème, et aucun accord entre les deux parties n’avait été trouvé en vue de l’échéance en juillet 2022. Le médicament n’était donc pas remboursé et cette situation plongeait de nombreux malades dans l’inquiétude.

Jan Bertels, député flamand et directeur général du SPF Sécurité Sociale a cependant annoncé ce vendredi une « bonne nouvelle » : le médicament sera finalement remboursé pour les patients à partir de 12 ans et ce, dès le 1er septembre. La firme et le ministre ayant réussi à se mettre d’accord sur les formalités de remboursement du Kaftrio.