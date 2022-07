Guerre en Ukraine: le Britannique Paul Urey capturé par les séparatistes prorusses meurt en détention

Le Britannique Paul Urey, capturé en avril par les forces prorusses de l’Est de l’Ukraine lors d’une mission humanitaire selon des proches, est mort en détention le 10 juillet, ont annoncé vendredi les autorités séparatistes.

« Malgré la gravité de (ses) crimes, Paul Urey recevait une aide médicale adéquate. Malgré cela, au regard de son diagnostic et du stress, il est mort le 10 juillet », a indiqué sur Telegram la chargée des droits des séparatistes de la région de Donetsk, Daria Morozova, assurant qu’il s’agissait d’un mercenaire et non d’un travailleur humanitaire.