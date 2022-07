L’étang, l’incontournable des bons «spots» estivaux

Les étangs sont des lieux très prisés l’été. On s’y baigne parfois, on y barbote plus sûrement, on y pêche, on y mène des activités aquatiques plus largement. Et surtout, on y mange et on y dort sur leurs berges grâce à une offre horeca en développement. Tout cela mis ensemble permet d’affirmer sans risque que cet été encore, l’étang sera le dénominateur commun des moments de détente de nombreux Belges.