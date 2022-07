Radio Contact: une grille bousculée à la rentrée

On agit rarement de cette façon en radio où les auditeurs ont plutôt leurs habitudes qu’on évite de bousculer. Mais, à la rentrée, les auditeurs découvriront une toute nouvelle grille entre 10h et 20h sur Radio Contact. On savait déjà que le « 16-20 », leader dans sa tranche horaire jusqu’ici, serait réformé. Si l’équipe reste en place autour de l’animateur David Antoine, elle officiera désormais entre 15h et 18h « avec un tout nouveau concept d’émission ». Forcément, ce changement aura des conséquences sur le reste de la journée.

Gaëtan Bartosz, qui animait en solo jusqu’ici la tranche 10h-12h, cédera le flambeau à Justin le matin et retrouvera Mademoiselle Luna pour accompagner les auditeurs entre 18h et 20h, a indiqué la station. Entre 12h et 15H, c’est le duo Kevin-Aurélie qui sera à la manœuvre. Actuellement, celui-ci remplace, en essayant encore de trouver le ton « juste » au côté feel good qualitatif propre à la radio, l’équipe du « Good Morning » pendant les vacances entre 6h et 10h. En revanche, pas de changement pour Maria del Rio et Olivier Arnould qui seront de retour à la fin du mois d’août pour continuer à réveiller les auditeurs avec Valentino et Gary tandis que Luca occupera toujours l’antenne de 20h à minuit.