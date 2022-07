Les premières réactions politiques après la nomination d’Hadja Lahbib

La journaliste Hadja Lahbib remplacera Sophie Wilmès à la fonction de ministre des Affaires étrangères et européennes également en charge des Institutions culturelles et du commerce extérieur, a annoncé vendredi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Le MR a créé la surprise, la nouvelle ministre n’était pas connue comme étant proche du MR.

Hadja Lahbib s’est exprimée sur Twitter, en français et en néerlandais, remerciant pour les messages encourageants. Elle se dit consciente des défis à relever et se sent animée d’un fort sentiment de responsabilité.