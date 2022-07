Les app’ de randonnée se sont multipliées: comment s’y retrouver?

Cartes et boussole peuvent être rangées au fond du sac à dos, aujourd’hui, de nombreux randonneurs trouvent leur chemin grâce à un nouvel allié : l’application de guidage. Boostées par les confinements à répétition, celles-ci pullulent dans les stores des smartphones. Les plus populaires ? Wikiloc, Komoot, AllTrails, Visorando, OpenRunner, IGNrando, SityTrail, etc. Même le géant de la vente d’articles de sport s’y est mis en lançant l’année passée Decathlon Outdoor. La plupart fonctionnent selon le même principe : on installe l’app’ sur son smartphone, on s’inscrit et on a accès à un large catalogue d’itinéraires possibles, agrémentés parfois de photos et d’avis de promeneurs. Première étape : faire son choix selon différents critères comme le lieu, le temps de parcours, la difficulté, le dénivelé, etc. « Chez nous, il y a un catalogue d’itinéraires qui ont été proposés par d’autres randonneurs ou par un organisme touristique.