Rubikcubisme au Mima: «Chaque œuvre est une énigme qu’on a envie de résoudre»

On peut, oui, se rendre au Mima – le Millennium Iconoclast Museum of Art, en bordure de canal à Molenbeek-Saint-Jean – sans téléphone. On peut. On découvrira alors une expo fascinante, pop, abstraite et colorée. Un régal pour les yeux.

Mais si c’est d’un festin pour l’âme et l’esprit dont on rêve, alors c’est un smartphone qu’il faut emporter. Pas pour scanner des QR codes, pas pour charger des vidéos ou s’amuser avec de la réalité augmentée. En fait, on a juste besoin d’un écran, comme d’un prisme, un filtre, un miroir, pour percevoir le travail d’Invader dans toutes ses dimensions.