Le MR en pince pour les journalistes

Entrée à la RTBF en 1997, grand reporter et visage du journal télévisé, Hadja Lahbib quitte aujourd’hui le boulevard Reyers pour la rue des Petites Carmes et le cabinet des Affaires étrangères. Une autre carrière et un changement de cap que d’autres journalistes ont franchi avant elle, quoique l’accession à un poste de ministre fédéral soit assez exceptionnelle pour des personnalités venant du journalisme.