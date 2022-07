Remplacement de Sophie Wilmès: le premier cliché d’Hadja Lahbib au sein du gouvernement fédéral

La nouvelle ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, a participé ce vendredi à son tout premier conseil des ministres. Un moment immortalisé qu’elle a partagé sur Twitter, remerciant ses collègues pour les messages encourageants qu’elle a reçus.

La nouvelle ministre s’exprime dans ce tweet en néerlandais, affirmant être « consciente des nombreux défis auxquels le monde et nos démocraties sont confrontés » et a assuré prendre sa tâche avec humilité et un grand sens des responsabilités.