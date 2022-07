Inondations: autour de la Wamme et de l’Ourthe, entre rénovations effectuées et chantiers à finaliser (photos)

Dans les communes de Rochefort, Marche-en-Famenne et Esneux, les dégâts ont été importants chez les particuliers et pour toute une série d’infrastructures publiques. En un an, les travaux ont bien avancé mais c’est loin d’être fini.

Si les flots ont été terriblement dévastateurs dans la vallée de la Vesdre, dans d’autres coins de Wallonie, les courants de l’Ourthe, la Wamme et la Lhomme n’ont guère été plus tendres… Avec là aussi des décès et des dégâts importants. Un an plus tard, on refait le point dans les communes de Rochefort, Marche et Esneux, notamment pour comprendre comment les rénovations de bâtiments et biens publics ont eu lieu… ou pas encore.

Les villes de Jemelle et Rochefort ont été sérieusement touchées. On se rappelle ce pont à moitié cassé, l’église inondée, les terrains de tennis soulevés, ces maisons emportées, une piscine dévastée. Mille quatre cents ménages ont été impactés par ces inondations et 31 logements ont reçu un arrêté d’interdiction d’occupation en l’état. Un seul d’entre eux est en reconstruction.