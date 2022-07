Vague de chaleur attendue lundi et mardi: Plopsaqua étend son tarif enfant et ouvre jusqu'à minuit

Afin de faire face aux températures extrêmes attendues en Belgique ces lundi et mardi, le parc d’attractions aquatiques Plopsaland a annoncé rester ouvert jusqu'à minuit lors des jours concernés. De plus, le groupe annonce étendre à tous son tarif « enfant » dès 20h.

Dans un communiqué du groupe, le parc d’attractions aquatiques Plopsaqua annonce que pour faire face à la chaleur, les deux sites (Landen-Hannuit et De Panne) resteront ouverts jusqu'à minuit ces lundi et mardi prochains.

« Les températures montent maintenant jusqu’à 30 degrés et même plus lundi et mardi. Parce que de nombreuses personnes cherchent à se rafraîchir, le parc aquatique Plopsaqua De Panne a décidé de maintenir exceptionnellement ses piscines, toboggans, autres attractions aquatiques et son espace extérieur ouverts jusqu’à minuit, lundi 18 juillet et mardi 19 juillet. À Plopsaqua Hannut-Landen aussi, les visiteurs pourront se rafraîchir jusqu’à minuit, mardi 19 juillet », indique le communiqué officiel.