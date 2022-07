Les orages se rapprochent: voici les prévisions météo des prochains jours

Après une vague de chaleur intense prévue pour ce lundi et mardi, le temps sera plus changeant dès mercredi. Des orages sont prévus pour le milieu de la semaine prochaine, avec des températures toujours élevées.

Le temps sera chaud et ensoleillé dimanche, avec des maxima de 24 à 29ºC. La chaleur s’accentuera ensuite lundi (29 à 34ºC) et surtout mardi, avec jusqu’à 38ºC.

Lundi, la chaleur s’accentuera avec des températures qui atteindront 29 à 31 degrés en Ardenne et 32 à 34 degrés dans les autres régions. Le ciel restera ensoleillé avec un vent généralement faible de sud à sud-est.

Mardi sera la journée la plus chaude avec des maxima de 33 à 35 degrés en Ardenne et de 36 à 38 degrés dans les autres régions, voire même localement 39 degrés. Le ciel restera ensoleillé mais quelques averses orageuses isolées pourront éclater durant la nuit de mardi à mercredi. Le vent sera faible à modéré de sud-est.

Un temps orageux ce mercredi

Mercredi, de l’air moins chaud et plus instable envahira nos régions. La nébulosité sera plus variable avec possibilité de quelques averses éventuellement orageuses. Les maxima varieront entre 24 degrés en bord de mer, 28 degrés dans le centre du pays et 29 degrés en Campine et en Gaume. Le vent s’orientera au sud-ouest en devenant parfois assez fort le long du littoral.