La guerre en Ukraine laissera aussi un héritage toxique

Les bilans humain et économique de la guerre en Ukraine promettent d’être gigantesques. Mais l’invasion brutale par la Russie de Vladimir Poutine laissera un autre héritage délétère dont on a aujourd’hui assez peu parlé, faute d’avoir pu correctement le mesurer : l’impact sur l’environnement. C’est celui-là que le ministre ukrainien de l’Ecologie et des ressources naturelles, Ruslan Strilets, a évoqué devant ses homologues européens, les 13 et 14 juillet derniers à Prague. Avant même que le conflit ne soit terminé, le bilan est énorme. « La guerre en Ukraine n’est pas seulement une perte pour la vie sauvage, tous nos écosystèmes sont affectés. Et c’est un problème pour le monde entier », a-t-il insisté.