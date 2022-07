Standard: Nicolas Raskin a les cartes en mains

La direction du Standard travaille en coulisse, aussi fort que Ronny Deila sur le terrain, pour préparer le début du championnat. Des dossiers sont sur la table. Au niveau des transferts notamment, tant dans le sens des arrivées que des départs. Mais ce ne sont évidemment pas les seules préoccupations des Rouches à une semaine de la reprise de la compétition. Le cas de Nicolas Raskin nécessite une attention particulière.

Le médian ne dispose plus que d’une seule année de contrat. La volonté est de le prolonger et les négociations ont débuté. « On est en discussion avec lui et son agent pour trouver une solution de prolongation », assurait Pierre Locht durant le stage estival. « L’objectif est que ça aboutisse, mais il faut pour cela que les deux parties le veuillent. Je sais que le joueur attend de voir comment les choses vont évoluer, quelle sera la dynamique qui va être mise en place et la valeur de l’équipe. »