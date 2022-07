Sri Lanka: «L’avenir politique est à inventer»

Ces derniers jours ont été incroyables », souffle, radieuse, l’activiste Marisa De Silva, assise avec ses camarades sur les marches du bureau présidentiel abandonné aux manifestants, au cœur de Colombo. En tamoul, anglais et cinghalais, trois bannières déroulées sur l’édifice historique se soulèvent doucement dans la chaleur matinale et le vent marin. Et rebaptisent les lieux en un « rassemblement populaire pour la lutte » aux accents révolutionnaires. Aux pieds du bâtiment, les grilles d’enceinte démantelées gisent dans l’herbe depuis que les foules ont forcé l’entrée durant les protestations monstres du week-end, poussant le président Gotabaya Rajapaksa à battre en retraite et à fuir le Sri Lanka.