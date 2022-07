Ne séchez plus sur votre potager

La terre est sèche, et ça ne va pas s’arranger ces prochains jours ! La situation n’est sans doute pas inédite en plein mois de juillet mais, tous les spécialistes le confirment, le phénomène tend à – et va encore – s’intensifier. Ceux qui ont la chance de posséder un jardin ornemental ou un potager ont-ils d’ores et déjà intégré le réchauffement climatique dans le choix de leurs plantations et semis ?...