Lutte contre le racisme: le fédéral adopte sa contribution au Plan d’action interfédéral

Ce vendredi 15 juillet, le Conseil des ministres a approuvé l’apport fédéral au Plan d’action interfédéral de lutte contre le racisme.

Cette contribution fédérale contient plus de 70 mesures qui touchent à l’égalité des chances, l’emploi, l’économie, l’asile et la migration, la santé, la justice, la police, la fonction publique, les affaires étrangères, le digital et la mobilité. Les ministres compétents dans ces matières ont contribué à la mise en place du plan.