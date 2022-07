Les diplomates à propos de Hadja Lahbib au gouvernement: «Un peu de dépolitisation ne fera pas de tort»

Au sein des milieux diplomatiques belges, la nomination de la nouvelle ministre des Affaires étrangères est plutôt bien accueillie même si beaucoup ne connaissent d’elle que son visage du JT et disent avoir été complètement surpris par le choix du MR. « Elle avait complètement disparu des radars, je ne savais pas qu’elle était MR », ont confié au Soir plusieurs diplomates francophones. Du côté néerlandophone, on nous avoue humblement ne pas la connaître mais avoir été rassurés par le fait qu’elle semblait bien se débrouiller en néerlandais à la conférence de presse de présentation : « Pour le reste, on verra comment ça se passe. »