Hadja Lahbib, la surprise du chef? Au MR, ça balance

Entre les contents, les fâchés et la gamme au milieu, les libéraux sont partagés après la surprise du chef et la désignation de Hadja Lahbib. Ambiance à bord…

Entre exaltation et sidération. Un petit coup de sonde parmi les personnalités libérales rend compte de la diversité des opinions à chaud – c’est rarement froid dans le parti de Georges-Louis Bouchez.

La désignation de Hadja Lahbib aux Affaires étrangères, vous en pensez quoi ? A savoir : les commentaires pas contents ne sont pas contents du tout, du tout. C’est un trait du jour. Off the record, un élu : « C’est tout sauf une libérale, et on est dans un recrutement à l’extérieur qui nie les compétences internes. C’est de la com’ pure, on n’est même pas allé chercher quelqu’un qui a des compétences dans le domaine, vous trouvez ça normal ? Allez, que devient la politique ? »