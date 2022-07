Dans les territoires palestiniens, l’ombre de Shireen Abu Akleh sur la visite de Joe Biden

Joe Biden a promis plus de subventions pour les hôpitaux de Jérusalem-Est, puis a rencontré le président de l’Autorité palestinienne à Bethléem. Tandis que les Palestiniens qui demandaient justice pour Shireen Abu Akleh n’ont pas pu apercevoir le président américain.

A 500 mètres de l’hôpital Augusta Victoria à Jérusalem-Est, quelques dizaines de Palestiniens et d’Israéliens brandissent vendredi des portraits de Shireen Abu Akleh. « Une femme journaliste, palestino-américaine, a été tuée. Cela devrait rendre tout le monde honteux », confie Ben Eschel. Militant israélien, il est un ancien colon des plus radicaux, désormais actif dans toutes les luttes pro-palestiniennes de Jérusalem-Est.

Au loin, on voit le convoi du président Joe Biden pénétrer dans l’enceinte de l’hôpital palestinien. La zone est bouclée par la police. Et le rassemblement de ces militants des droits de l’homme attire les caméras, mais peu de manifestants : « Les routes sont bloquées, même la famille Abu Akleh n’a pas pu venir », justifie Samer Sinijlawi, président du Fonds de développement de Jérusalem et l’un des organisateurs du rassemblement.