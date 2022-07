Muré dans son silence, Mario Draghi semble bien décidé à quitter le pouvoir

Tiraillé, en son for intérieur, entre son sens des responsabilités et l’exténuation, physique et mentale, après dix-sept mois à la tête de l’Italie, le président du Conseil, Mario Draghi, demeure muré dans le silence.

Ce jeudi, après un bras de fer de plusieurs mois avec le Mouvement 5 étoiles (M5S), il a remis sa démission au chef de l’Etat, Sergio Mattarella, qui l’a immédiatement refusée. Draghi devra, ainsi, s’adresser au Parlement, mercredi prochain, mais personne ne peut encore prévoir, avec exactitude, ce que l’ancien gouverneur de la Banque centrale européenne dira ou décidera de faire.