Podcast – Hadja Lahbib aux Affaires étrangères: la bonne personne à la bonne place?

Par Pierre Fagnart Publié le 15/07/2022 à 18:20 Temps de lecture: 1 min

L’annonce a surpris tous les observateurs : la journaliste et réalisatrice Hadja Lahbib, ancienne présentatrice du JT de la RTBF, est donc la nouvelle ministre des Affaires étrangères, en remplacement de Sophie Wilmès. Les personnalités du monde médiatique qui sautent le pas de la politique, il y en a eu d’autres, mais pas à ce niveau de responsabilité. D’où une question légitime : est ce la bonne personne à la bonne place ? Pascal Lorent, du service politique, nous donnera ses explications sur ce qu’il décrit comme étant « un pari politique et un coup symbolique ».

Avant ça, on va s’intéresser au parcours d’Hadja Lahbib. Si son visage est connu de très nombreux téléspectateurs, son histoire l’est moins. Vous pouvez lire, sur nos différents supports, son portrait par Béatrice Delvaux et Colette Braeckman. Cette dernière est passée dans notre studio pour nous en dire plus.

