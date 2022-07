Les pilotes belges répondent à Ryanair: soyez de bonne foi

Il n’a pas fallu attendre. Les syndicats des pilotes ont réagi vivement à la lettre que Ryanair leur avait envoyée, en réponse à leur annonce d’une nouvelle période de grève au départ des bases belges (Charleroi, Bruxelles), les 23 et 24 juillet. Dans sa réponse, Ryanair disait clairement aux pilotes qu’ils pouvaient faire grève longtemps et que rien ne changerait, la compagnie continuera à appliquer la convention signée en 2020 qui intégrait des réductions salariales. Et, comme dans presque tous ses courriers en réponse aux syndicats mécontents de presque tous les pays, la compagnie menace mezzo-voce qu’elle pourrait quitter le pays si…