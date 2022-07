Giuseppe Pagano: «Le drame de l’Italie, c’est d’avoir perdu son dynamisme industriel»

Les commentateurs stigmatisent généralement l’importante dette publique de l’Italie. Pour Giuseppe Pagano, professeur émérite à l’UMons, c’est le révélateur du malaise économique de la Péninsule, et non sa cause.

L’offre de démission, jeudi, du président du Conseil, Mario Draghi – refusée par le président Mattarella – s’est traduite, à la veille du week-end, par un accroissement de l’écart de taux d’intérêt entre l’Allemagne et l’Italie, considérée généralement comme le « maillon faible » de la zone euro. La Péninsule est en effet lestée d’une dette publique parmi les plus élevées, en pourcentage du PIB, de la zone ; et elle affiche de mauvaises performances économiques au moins depuis la crise financière de 2008. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Giuseppe Pagano, professeur émérite d’économie et de finances publiques à l’UMons, décode les causes du malaise italien.

L’Italie serait le « maillon faible » de la zone euro. L’économiste que vous êtes partage-t-il cette opinion courante ?