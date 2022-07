Tour de France: pas de feu vert pour Van Aert à Saint-Etienne

Les jambes piquaient comme les orties grandes comme des roseaux sur les bords de la Romanche, ce torrent fou qui accompagne chaque année les coureurs de Bourg d’Oisans pratiquement jusqu’à Grenoble. Cette chevauchée entre l’eau et le feu fut aussi courte que ce cours d’eau porté par les émotions de la montagne. Car les jambes piquaient, donc. Celles de Pidcock avaient même annoncé une journée de repos à l’arrière du peloton pratiquement au kilomètre zéro. On peut être un talent exceptionnel, le corps a ses raisons et même ce petit homme animé d’une frénésie volcanique s’est donc calmé.