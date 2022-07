Pro League: une nouvelle obligation dans tous les bars

Pour payer plus de 100 millions d’euros de droits TV à la Pro League, chaque source de revenus est la bienvenue. Dès cette saison, Eleven Sports impose à tous les bars et restaurants, y compris dans les clubs sportifs, de souscrire à une licence commerciale pour diffuser ses programmes. Celle-ci s’ajoute au prix d’un pack sport d’un opérateur comme Proximus ou VOO et varie de 69,95€ à 149,95€ par mois (hors TVA) en fonction du nombre de m2 de l’établissement.

Du côté de la chaîne sportive, on estime que « la retransmission en direct des manifestations sportives représente un incontournable de l’activité du secteur en Belgique » et on entend faire respecter « ses droits d’auteurs ». Concrètement, les bars et restaurants qui veulent diffuser un événement sportif via Eleven Sports doivent souscrire à cette licence. Le groupe audiovisuel permet aux responsables de se conformer à ses nouvelles règles jusqu’au 31 août avant de passer à une phase répressive en mandatant un organe de contrôle.