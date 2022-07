L’ancien Anderlechtois Chancel Mbemba signe à l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a annoncé vendredi l’arrivée de l’ancien Anderlechtois Chancel Mbemba.

Mbemba avait rejoint Anderlecht en 2011. Il a débuté en équipe première en 2013 et avait remporté le championnat en 2014. Le défenseur central a ensuite joué à Newcastle entre 2015 et 2018 et à Porto (2018-2022), avec qui il a été deux fois champion du Portugal.