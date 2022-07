Comment la directrice de la Foire de Libramont se fait rémunérer via le Luxembourg

Natacha Perat facture des frais de consultance au salon agricole via une société basée au Grand-Duché. Le gouvernement wallon – qui octroie plus de 850.000 euros de subvention à la foire – ordonne l’arrêt immédiat de ces paiements et lance un audit financier.

Mise à l’arrêt pendant deux ans à cause de ce satané covid, la Foire agricole, forestière et agroalimentaire de Libramont sera de retour du 29 juillet au 1er août. Mais ce vendredi, la foire s’invitait déjà à la table du gouvernement wallon, qui devait approuver l’octroi de sa subvention annuelle. On ne parle pas de clopinettes : 853.000 euros, quand même. Une prime qui a été validée… non sans difficulté. Car l’inspection des finances, en charge de remettre un avis sur chaque dossier de ce type, a mis le doigt sur une petite casserole dans le chef de la patronne de la foire, Natacha Perat, en place depuis 1996.