Nafi Thiam: «Quand j’arrive en compétition, je n’ai peur de rien»

L’heure « H », comme heptathlon, est derrière la porte aux Mondiaux d’Eugene. Dimanche et lundi, Nafi Thiam tentera donc d’être dans les temps pour un peu plus compléter son palmarès XXL qui en fait déjà la meilleure de sa génération. La double championne olympique avait triomphé lors de l’édition 2017 à Londres, mais avait dû s’incliner deux ans plus tard à Doha en étant à la fois trahie par son coude et dominée par la Britannique Katarina Johnson-Thompson. Depuis, pas mal d’eau a coulé sous les ponts mais une chose n’a pas changé : c’est dans la peau de la favorite que la Namuroise va se présenter au Hayward Field. Quelques jours avant de rallier les Etats-Unis, elle s’est confiée longuement.