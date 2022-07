Euro féminin: la compagne de la gardienne de la France retrouvée morte début juillet

Contactée par l’AFP, la justice italienne a répondu: «L’enquête est en cours et reste couverte par le secret». «Les demandes de la famille ont été, dans la mesure du possible, toutes satisfaites. Mon service travaille, depuis le début, en lien étroit avec le consulat de France à Milan», a poursuivi Enrico Arnaldi di Balme, substitut du procureur à Turin.

L’équipe de France a effectué un stage de préparation à l’Euro de trois semaines qui s’est terminé après un second match amical contre le Vietnam le 1er juillet à Orléans. Les joueuses ont ensuite bénéficié de trois jours de repos, avant de s’envoler pour l’Angleterre le 5 juillet.

«Nous n’avons aucun commentaire à faire sur quelque chose qui concerne la vie privée de Pauline», a déclaré à l’AFP l’agence sportive qui gère les intérêts de la joueuse.

«Vie privée»

La Fédération française de football a de son côté appelé «au respect de sa vie privée et de son deuil» dans un message transmis vendredi soir. «La FFF et l’ensemble de l’équipe de France féminine soutiennent pleinement Pauline Peyraud-Magnin dans le drame personnel qu’elle traverse actuellement et adresse ses condoléances à la famille endeuillée», est-il écrit.

Camille Nell s’était pacsée en 2020 avec la gardienne des Bleues (28 sélections), première footballeuse internationale française en activité à rendre publique son homosexualité en août 2020.

En mars 2021, alors que «PPM» jouait à l’Atlético Madrid, les deux jeunes femmes avaient reçu l’AFP pour un entretien dans l’intimité de leur appartement de la banlieue de la capitale espagnole, se réjouissant des nombreux messages de soutien reçus après ce «coming-out».

A 30 ans, Peyraud-Magnin dispute à l’Euro son premier tournoi international comme titulaire dans la cage des Bleues.

«C’est sa vie privée, on ne va pas s’en mêler. Elle a été touchée et elle sait très bien qu’elle a notre soutien», a réagi la latérale Sakina Karchaoui vendredi devant les journalistes présents à l’entraînement des Bleus.