Adrien Dolimont, ministre wallon du Budget: «Le futur contrat caissier collera aux besoins réels»

Alors qu’André Antoine (Les Engagés) tire la sonnette d’alarme, le ministre du Budget explique qu’il négocie avec Belfius et que le futur accord avec la banque sera « différent ».

Ce n’est pas la première fois que des débats budgétaires adoptent une tonalité catastrophiste au parlement wallon, et les discussions en cours sur l’ajustement 2022 ne dérogent pas à la règle. Les efforts en faveur des secteurs touchés par le covid (270.000 demandes d’aide) et des sinistrés des inondations (déjà 2,8 milliards déboursés), ajoutés aux effets de la guerre en Ukraine et de la crise de l’énergie ont déséquilibré les finances régionales dans des proportions inédites.

La Cour des comptes le dit dans son rapport sur l’ajustement de la majorité PS-MR-Ecolo : « Entre 2019 et 2021, essentiellement en raison de la crise sanitaire et des inondations, les recettes ont augmenté de 4,8 % seulement alors que les dépenses progressaient de 25,5 %. L‘augmentation de cet écart a pour conséquence une aggravation du déficit budgétaire et corrélativement une augmentation de la dette directe. »