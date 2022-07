Mondiaux d’Eugene: Bashir Abdi, nouveau statut, nouvelles attentes

Un peu moins d’un an après avoir décroché une superbe médaille de bronze aux Jeux olympiques et neuf mois après avoir battu le record d’Europe (2h03.36), en octobre 2021, à Rotterdam, le Gantois va effectuer sa huitième sortie sur 42,195 kilomètres et disputer le deuxième grand championnat de sa carrière sur marathon. Arrivé à Eugene ce jeudi soir en direct de Flagstaff, Arizona, il a fait le point sur sa préparation et ses attentes. Avec l’interdiction, édictée par son coach, le Britannique Gary Lough, d’évoquer le cas de son ami Mo Farah…